بالفيديو: امرأة تغسل الأواني بشعرها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقوم خلاله امرأة بغسيل الأواني بشعرها.



وأثار مقطع الفيديو، الذي يظهر المرأة وهي تغسل الأواني بشعرها دهشة كل من شاهده.



وأظهر مقطع الفيديو المرأة، وهي تجلس وتغسل الأواني مستخدمة شعرها، حيث وضعت عليه مسحوق الغسيل وراحت تمسك الإناء وتغسله بشعرها.