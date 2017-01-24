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زامبيا تحظر زواج ضباط الشرطة بأجنبيات

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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زامبيا تحظر زواج ضباط الشرطة بأجنبيات

أعلنت السلطات في زامبيا فرض حظر على زواج ضباط الشرطة من أجنبيات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه بحسب مذكرة أصدرها المفتش العام للشرطة في زامبيا كاكوما كانجانجا، فإنه يتعين على ضباط الشرطة المتزوجين بالفعل من أجنبيات الإعلان عن ذلك في غضون أسبوع، وإلا فإنهم سوف يتعرضون لإجراء تأديبي.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الشرطة الزامبية استير كاتونجو – في تصريح خاص للإذاعة البريطانية أن “القضايا الأمنية حساسة،  فإذا لم نتنبه إلى هذه المسألة، فإن زوجات أفراد الشرطة قد يعملن كجواسيس أو قد يقمن ببيع معلومات تمس أمن البلاد”.

وأضافت كاتونجو أن هذه المذكرة الجديدة صدرت نظرا لتجاهل بعض الضباط للعمل بقرار سابق بشأن حظر الزواج بأجنبيات.

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