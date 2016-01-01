بالفيديو: طفل يُولد بأربعة أرجل في الهند

شهد أحد المستشفيات في الهند، ولادة طفل بأربعة أرجل وزوجين من الأعضاء التناسلية الذكرية.



وكان الطفل قد ولد حوالي الساعة 4:23 من صباح يوم السبت الماضي، بعملية ولادة طبيعية، وكان يتمتع بصحة جيدة عند الولادة. وتقول والدته لاليتاما (23 عاماً) إنه هبة من الله للأسرة، وهي على استعداد لتربتيه وتقبله كما هو.



إلا أن الأطباء نصحوا والدي الطفل بنقله إلى مستشفى متخصص في بالاري بولاية كارناتاكا غربي الهند، وذلك لمتابعة حالته ودراسة إمكانية إجراء عمليات جراحية له في المستقبل لإزالة الأطراف والأعضاء الزائدة، بحسب ما ذكر موقع مترو البريطانية.



وتقول الدكتورة فيروباكشا التي أشرفت على الولادة: "نصحت والدي الطفل بنقله إلى معهد فيجاياناغرا للعلوم الطبية، وذلك بعد أن تحدث إلى الجراحين هناك، وأخبروني أن الطفل بحاجة إلى أن يبقى تحت المراقبة".



وتضيف والدة الطفل "نصحني الأطباء وبعض أفراد العائلة بنقل الطفل إلى مركز متخصص ليحصل على الرعاية المطلوبة. والآن آمل أن يصبح ابني طبيعياً كباقي الأطفال، لكن أسرتنا فقيرة، ولا نملك المال الكافي لتغطية نفقات العلاج".