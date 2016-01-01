بالفيديو: باخرة شحن ضخمة تثير الرعب بين سكان إسطنبول
انحرفت باخرة شحن ضخمة عن مسارها قبالة سواحل مدينة إسطنبول التركية، وسارت بمحاذات الأبنية السكنية، ما أثار الرعب بين سكان المنطقة.
وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد سكان المنطقة، الباخرة الضخمة والتي تحمل على متنها مئات الأطنان من حاويات الشحن، وهي تسير بمحاذاة منطقة طرابيا السكنية.
ولحسن الحظ، تمكن القبطان من السيطرة على الباخرة ومنعها من الاصطدام بالأبنية، حيث تنفس السكان الصعداء بعدما نجت منازلهم من كارثة حقيقية.
وقال مصور الفيديو ساردار أغالار معلقاً على الحادث: "لقد كانت الباخرة قريبة جداً، شعر الجميع بالخوف الشديد من كارثة محتملة"
ويذكر بأن الحادث وقع في السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، عندما كانت الباخرة تبحر في مضيق البوسفور الذي يفصل بين القارتين الأوربية والآسيوية.
وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فقد تم إغلاق المضيق أمام الحركة الملاحية بعد الحادث بوقت قصير بسبب تساقط الثلوج الغزيرة.
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