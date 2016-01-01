الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو: باخرة شحن ضخمة تثير الرعب بين سكان إسطنبول

بالفيديو: باخرة شحن ضخمة تثير الرعب بين سكان إسطنبول

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو: باخرة شحن ضخمة تثير الرعب بين سكان إسطنبول

انحرفت باخرة شحن ضخمة عن مسارها قبالة سواحل مدينة إسطنبول التركية، وسارت بمحاذات الأبنية السكنية، ما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد سكان المنطقة، الباخرة الضخمة والتي تحمل على متنها مئات الأطنان من حاويات الشحن، وهي تسير بمحاذاة منطقة طرابيا السكنية.

ولحسن الحظ، تمكن القبطان من السيطرة على الباخرة ومنعها من الاصطدام بالأبنية، حيث تنفس السكان الصعداء بعدما نجت منازلهم من كارثة حقيقية.

وقال مصور الفيديو ساردار أغالار معلقاً على الحادث: "لقد كانت الباخرة قريبة جداً، شعر الجميع بالخوف الشديد من كارثة محتملة"

ويذكر بأن الحادث وقع في السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، عندما كانت الباخرة تبحر في مضيق البوسفور الذي يفصل بين القارتين الأوربية والآسيوية.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فقد تم إغلاق المضيق أمام الحركة الملاحية بعد الحادث بوقت قصير بسبب تساقط الثلوج الغزيرة.

مجموع المشاهدات: 60 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات