تأثير النظر في العينين كتأثير المخدر!

ما هو شعورك عندما ينظر اليك أحد الخبراء مطولا مباشرة في العينين! حتما هذا الشعور يولد لديك الشعور بالضيق والانكماش أمام هذا الشخص.

يعترف علماء النفس بأهمية العين الكبيرة باعتبارها الأساس المتين لبناء الثقة وتعزيز الحب والإشارة إلى الحالة النفسية، ويمكن أن يكون للنظر في العينين تأثير المخدر على الإحساس بحيث يفقد الأشخاص تركيزهم على ما حولهم.

وقد أظهرت دراسة جديدة أن النظر في العينين يترك في نفس المرء شعورا بالنشوة مثله مثل المواد المخدرة، بحسب تلفزيون (DW).

ولهذا أجريت تجارب على عدد من المشاركين المُكلفين اختيار شريك في التجربة، حيث جلس الجميع بعضهم أمام بعض في غرفةٍ إضاءتها خافتة، وكان على المشاركين النظر في عيني الشخص المقابل لمدة 10 دقائق.

وطلب الباحثون من المشاركين في التجربة التحدث عن انطباعاتهم خلال تلك الدقائق، حيث قيم هؤلاء وجه الشخص المقابل. وكانت المفاجأة أن معظمهم شعر بما يشبه النشوة في نهاية التجربة.

وبينت الدراسة أن 75% من المشاركين تراءت لهم صورة "وحش" في الشخص الجالس أمامهم، أما باقي المشاركين فقالوا إن وجه الشخص الجالس أمامهم كان خاليا من الملامح المؤثرة.

وأوضح الباحثون هذه الظاهرة بأن النظر في العينين لفترة طويلة يفقد الإنسان إحساسه بالواقع المحيط، ويذكر أن دراسات سابقة بينت ظهور نفس التأثير عند النظر إلى أي شيء، لكن هذه الظاهرة كانت أقوى في ظل تركيز النظر على عين إنسان.