بالفيديو.. رجل شرطة تونسي يخلع ملابسه لتغطية صبي من البرد

أثار مقطع فيديو يرصد لحظة نزع رجل أمن تونسي بعض ملابسه، ويغطي بها صبيا جالسا في حالة برد شديدة بإحدى محطات القطار، في تونس العاصمة، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة نزع رجل الأمن سترته وإلباسها للطفل الذي كان يجلس في محطة القطار، ويعاني من البرد الشديد، ثم قدم الرجل له طعاما وزجاجة مياه قائلا:" إن شاء الله عند ربي".

وتباينت آراء المغردين بين معجب ومستاء، حيث عبروا من استحسنوا هذه الحركة الإنسانية، وأثنوا على هذا الشرطي، في حين اعتبرها البعض حالة من الرياء، بسبب تصوير ما حدث متساءلين: "لماذا يتم تصوير مثل هذه العمل الإنساني، لفعل الخير، أم لتحسين صورة الشرطة؟".