الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. رجل شرطة تونسي يخلع ملابسه لتغطية صبي من البرد

بالفيديو.. رجل شرطة تونسي يخلع ملابسه لتغطية صبي من البرد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. رجل شرطة تونسي يخلع ملابسه لتغطية صبي من البرد

أثار مقطع فيديو يرصد لحظة نزع رجل أمن تونسي بعض ملابسه، ويغطي بها صبيا جالسا في حالة برد شديدة بإحدى محطات القطار، في تونس العاصمة، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأظهر مقطع الفيديو لحظة نزع رجل الأمن سترته وإلباسها للطفل الذي كان يجلس في محطة القطار، ويعاني من البرد الشديد، ثم قدم الرجل له طعاما وزجاجة مياه قائلا:" إن شاء الله عند ربي".

 

وتباينت آراء المغردين بين معجب ومستاء، حيث عبروا من استحسنوا هذه الحركة الإنسانية، وأثنوا على هذا الشرطي، في حين اعتبرها البعض حالة من الرياء، بسبب تصوير ما حدث متساءلين: "لماذا يتم تصوير مثل هذه العمل الإنساني، لفعل الخير، أم لتحسين صورة الشرطة؟".

مجموع المشاهدات: 136 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات