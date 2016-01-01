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بالفيديو .. عصابة تفشل في سرقة شاب بعد سحله في الشارع

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 26 دقيقة مضت
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بالفيديو .. عصابة تفشل في سرقة شاب بعد سحله في الشارع

فرت عصابة بعد فشلها في سرقة هاتف شاب يبلغ من العمر 25 عاما بأحد شوارع " فيلادلفيا ".

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهر الأربعة رجال يلكمون الرجل ويركلونه بقوة في محاولة لسرقته لكنهم فشلوا في ذلك وفقا لتقارير الشرطة وتركوه يعانى.

 

مازالت الشرطة تبحث عن المشتبه بهم وتطالب المشاهدين بالإدلاء بمعلوماتهم عن الحادث.

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