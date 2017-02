بالفيديو.. عروس تدخل في نوبة بكاء بعد «مفاجأة» أعدها العريس لها

دخلت عروس في نوبة بكاء أثناء رقصها مع عريسها بعد أن تحولت لحظات تشاؤم مرت بها إلى فرحة عارمة بسبب مفاجأة أعدها العريس لها

وظنت العروس أن رقصتها الأولى مع زوجها قد أصابها الفشل عندما توقفت الموسيقى فجأة، واعتذر الدي جي عن تشغيل أغنية "Like there's no yesterday" للمغني مارك ويلس المفضّل للعروس والتي اختارها الثنائي ليرقصا بسبب عطل طارئ، ثم قال إن الفرقة الموسيقية ستعزفها عوضًا عنه.

إلا أن المفاجأة كانت عندما استدارت العروس نحو المنصة بعد أن فوجئت بـالمغني الشهير ويلس يؤدي الأغنية بنفسه كمفاجأة أعدها العريس لها.