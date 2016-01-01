بالفيديو.. لحظة انفجار مضخة وقود بسبب غباء سائق
تسبب قائد سيارة في اشعال الحريق داخل محطة وقود بالسعودية، بعدما تحرك بسيارته أثناء تعبئة الوقود.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبته داخل المحطة لحظة انفجار مضخة الوقود، بعدما قام صاحب سيارة بالتحرك قبل أن ينتهي عامل المحطة من تعبئتها ورفع خرطوم المضخة، ما تسبب في خلعها من موقعها وحدوث الانفجار.
قام قائد السيارة بسحب مضخة الوقود مشتعله خلفه بعدما ظل خرطومها معلقا في السيارة، وفر المتواجدين هاربين من المكان.
شاشة أخبارنا
القناة الثانية في قلب فضيحة جنسية هذه تفاصيلها
أخبارنا المغربية اتهمت عارضة أزياء وصحافية مغمورة، عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، مدير القناة الثانية سليم الشيخ، بالتحرش والاغتصاب، ونشرت صورا ورسائل متبادلة بينهما على «الواتساب» ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟