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بالفيديو.. لحظة انفجار مضخة وقود بسبب غباء سائق

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 11 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة انفجار مضخة وقود بسبب غباء سائق

تسبب قائد سيارة في اشعال الحريق داخل محطة وقود بالسعودية، بعدما تحرك بسيارته أثناء تعبئة الوقود.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبته داخل المحطة لحظة انفجار مضخة الوقود، بعدما قام صاحب سيارة بالتحرك قبل أن ينتهي عامل المحطة من تعبئتها ورفع خرطوم المضخة، ما تسبب في خلعها من موقعها وحدوث الانفجار.

 

قام قائد السيارة بسحب مضخة الوقود مشتعله خلفه بعدما ظل خرطومها معلقا في السيارة، وفر المتواجدين هاربين من المكان.

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