بالفيديو.. لحظة طعن شخص متسوق داخل سوبر ماركت بمكة المكرمة
وثقت كاميرا المراقبة داخل أحد المحال التجارية بمكة المكرمة، لحظة هجوم شخص على متسوق بسكين وسط ذهول المتسوقين الذين هربوا ولم يقدموا المساعدة.
وأظهر مقطع الفيديو شخص يهاجم متسوق فاجأة وطعنة في البطن، حيث حاول الشاب الدفاع عن نفسه لكنه تعرض لعدة طعنات أخرى في الظهر والكتف وإصابته بنزيف حاد.
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