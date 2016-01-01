زعيم مافيا إيطالي يعلن إسلامه بفضل سجين مغربي

أخبارنا المغربية

قالت مصادر إعلامية إيطالية أن زعيما لمافيا "التاج المقدس والموحد" المحكوم عليه بـ 30 سنة سجنا منذ سنة 2011 أصبح، أخيرا، لا يفارق المسجد ويحرص على حضور جميع الدروس الدينية.

وحسب ما نقلته مواقع مهتمة بشؤون الجالية المغربية في إيطاليا، عن صحف محلية في جهة "بوليا" الموطن الأصلي لـ "ساكرا كورونا أونيتا"، فإن "الزعيم" السابق القابع اليوم في السجن بعد مسيرة طويلة مع عالم الإجرام والتهريب، أصبح "حملا هادئا" لا تكاد تسمع له همسا والابتسامة لا تفارق شفتاه بعدما اعتنق الإسلام على يدي سجين مغربي كان يتقاسم معه الزنزانة بسجن بلدة "جيمينيانو" بنواحي مدينة سيينا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن زعيم المافيا المنحدر من نواحي مدينة برينديسي كان احتكاكه بالسجناء المسلمين أول مرة في سجن "تراباني" حيث سرعان ما انسجم معهم في حياتهم اليومية وكان لا يفارقهم إلا أثناء أدائهم لصلواتهم، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن "جيمينيانو" حيث سيزداد قربه من الإسلام أكثر عندما تم وضعه في زنزانة رفقة سجين مغربي، ليعلن بعد أيام قليلة، إسلامه وأصبح يواظب على أداء الصلاة والحضور إلى الدروس الدينية.

وأضافت أن عنصر المافيا المعني بالأمر، الذي كان ذكر اسمه بجهة بوليا يحدث الرعب، صرح في أكثر من مرة لأقاربه أنه "ولد من جديد" وأنه فعلا "إنسان آخر"، داعيا إياهم أن لا يصدقوا "ما يقال عن الإسلام في التلفزيون".