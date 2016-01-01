الرئيسية | الأخـيـرة | هذا هو الحفل الذي حضرته الأميرة للا سلمى يوم أمس بفاس

هذا هو الحفل الذي حضرته الأميرة للا سلمى يوم أمس بفاس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا هو الحفل الذي حضرته الأميرة للا سلمى يوم أمس بفاس

أخبارنا المغربية ـ فاس

أفادت مصادر مطلعة أن الأميرة للا سلمى كانت على موعد مع حفل خطوبة ابن خالها بنسودة ليلة أمس السبت بفاس.

و حلّت عقيلة الملك محمد السادس بقاعة الحفلات القرويين المتواجدة بطريق إيمواز، مرفوقة بالأميرة للا خديجة.

 و وفق الزميلة الإعلامية "كود" فقد شهدت القاعة التي احتضنت الحفل، وكذا الطرقات المؤدية إليها تعزيزات أمنية مكثفة أشرف عليها رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية محمد بولحباش.

مجموع المشاهدات: 2940 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات