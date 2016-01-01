هذا هو الحفل الذي حضرته الأميرة للا سلمى يوم أمس بفاس

أخبارنا المغربية ـ فاس

أفادت مصادر مطلعة أن الأميرة للا سلمى كانت على موعد مع حفل خطوبة ابن خالها بنسودة ليلة أمس السبت بفاس.

و حلّت عقيلة الملك محمد السادس بقاعة الحفلات القرويين المتواجدة بطريق إيمواز، مرفوقة بالأميرة للا خديجة.

و وفق الزميلة الإعلامية "كود" فقد شهدت القاعة التي احتضنت الحفل، وكذا الطرقات المؤدية إليها تعزيزات أمنية مكثفة أشرف عليها رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية محمد بولحباش.