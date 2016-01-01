هذا هو الحفل الذي حضرته الأميرة للا سلمى يوم أمس بفاس
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية ـ فاس
أفادت مصادر مطلعة أن الأميرة للا سلمى كانت على موعد مع حفل خطوبة ابن خالها بنسودة ليلة أمس السبت بفاس.
و حلّت عقيلة الملك محمد السادس بقاعة الحفلات القرويين المتواجدة بطريق إيمواز، مرفوقة بالأميرة للا خديجة.
و وفق الزميلة الإعلامية "كود" فقد شهدت القاعة التي احتضنت الحفل، وكذا الطرقات المؤدية إليها تعزيزات أمنية مكثفة أشرف عليها رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية محمد بولحباش.
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