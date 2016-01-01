بالفيديو.. لحظة قتل صاحب متجر للص مسلح

اقتحم لص مسلح متجر بجورجيا لكنه فر مصابا بعد تصدى صاحبه له.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عاجل صاحب المتجر، اللص "ايمانويل هنري" البالغ من العمر 22 عاما بإطلاق النيران عليه بعد محاولته القفز من أعلى طاولة البيع والإمساك به، ليفر اللص راكضا في هلع.

أعلنت الشرطة أن اللص متورطا أيضا في تسع سرقات بنفس الطريقة وعثر عليه مصابا بذراعيه وكتفه الأيسر ثم نقل إلى المستشفى ليلقى حتفه هناك.