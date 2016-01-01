بالفيديو.. نجاة أم وابنها من الموت بعد تعرضهما لحادث مروع
نجت أم وابنها بعد تعرضهما لسلسلة من الحوادث المتزامنة في مدينة تشونغتشينغ غرب الصين.
ظهرت الأم في مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب، تمشي بجانب ابنها عندما صدمتهما سيارة فجأة أدت إلى سقوطهما من فوق جسر، لكن السيارة كادت أن تودي بحياتهما للمرة الثانية عند سقوطها من أعلى الجسر؛ لكن الأم أسرعت للابتعاد عن طريقها وإنقاذ حياة طفلها.
وقالت الأم، إنها كانت تحاول إنقاذ حياة طفلها؛ لكن اتضح أن ردة فعلها أنقذتها من التعرض للدهس من قبل السيارة مرة أخرى عند سقوطها.
وذكرت تقارير محلية أن الأم تعاني من كسور متعددة، أما الابن فتعرض لأضرار جسيمة في المخ، وكشف الأطباء أن حالته ليست خطيرة.
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