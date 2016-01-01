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شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة حاولت الانتحار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة حاولت الانتحار

رصدت كاميرات المراقبة لحظة مثيرة لامرأة حاولت الانتحار بعد مشاجرة مع صديقها في محطة سكك حديد في مقاطعة انهوي شرق الصين.

 

وظهرت السيدة تصعد إلى الطابق الثاني من المحطة بسرعة وتسلقت السور وحاولت القفز من أعلاه، ولحسن الحظ، ظهر رجل فجأة وأمسك يدها في الوقت المناسب؛ لكنه لم يتمكن من سحبها بمفرده، وهرع آخر لمساعدته حتى جاء ثلاثة ضباط شرطة ورفعوا السيدة، لتكتب لها حياة جديدة.

 

ووفقًا لشهود العيان، أرادت السيدة السفر بالقطار لكن صديقها لم يسمح لها بذلك، ما أدى إلى شجار بينهما وتصاعد الموقف عندما حاولت السيدة الانتحار.

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