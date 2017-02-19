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تغليظ العقوبة ضد الانتظار بالأماكن المخصصة للمعاقين في البرتغال

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تغليظ العقوبة ضد الانتظار بالأماكن المخصصة للمعاقين في البرتغال

وافق البرلمان البرتغالي بأغلبية كاملة على اقتراح حكومي بتغليظ العقوبة علي السائقين الذين يتركون سياراتهم في الأماكن المخصصة للمعاقين، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة وقد تصل إلى سحب الرخصة.

ووفقا للمرسوم الذي تقوم حاليا لجنة برلمانية بوضع اللمسات الأخيرة عليه، فإن استغلال أماكن الانتظار هذه يجب أن يصبح جرما خطيرا، وسيتكبد السائق غرامة ثقيلة، كما سيتم سحب الرخصة منه لمدة 30 يوما، فضلا عن خصم نقطتين أو ثلاث نقاط منه.

كما اقترحت الحكومة، وفقا لصحيفة “ذا بورتوجال نيوز” البرتغالية، إجراء تعديل في قانون السير على الطرق السريعة يقضي بأنه تعتبر “مخالفة خطيرة للتوقف أو الانتظار في الأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة”.

وقالت الحكومة الائتلافية اليسارية في بيان إنه “من غير المفهوم” أن يضطر المعاقين إلى دفع أجرة الانتظار عندما يذهبون، على سبيل المثال، إلى مستشفى عام.

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