زوجان إيطاليان مقيمان معنا منذ سنوات يعترفان: المغرب رائع، لكن هذا أسوء ما فيه

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

فتح مهاجران إيطاليان يقيمان بالمغرب منذ بضعة سنوات قلباهما لصحيفة إيطالية وكشفا لها عن تفاصيل حياتهما بالمملكة وتحديدا بمدينة الصويرة التي اختارا الاستقرار بها وفتحا هناك محلا لبيع المثلجات والعصائر.

الكوبل قال بأن الحياة بالمغرب رائعة عكس ما يظنه الأجانب، مؤكدا أن المخاوف التي كانت تنتابهما عندما فكرا في الموضوع سرعان ما تبددت عند استقرارها بالصويرة، حيث اعتبرا أن معاملة الناس جيدا والتعايش قائم رغم اختلاف الدين والثقافة والهوية.

إلا أن أكثر ما يخيف الزوجان الإيطاليان هو المرض، حيث اعتبرا أن قطاع الصحة هو أسوء شيء صادفاه بالمغرب متمنيان صحة دائمة لكل من يزور المملكة.