رجل يخفي جثة حبيبته في الخزانة عاماً كاملاً
عثرت الشرطة في مدينة مانشستر البريطانية على جثة امرأة داخل خزانة حبيبها الذي أخفاها لأكثر من عام، وادعى أمام أصدقائه ومعارفه أن اختفائها عن الأنظار كان بسبب انفصاله عنها.
وعلى مدى 14 شهراً، تصرف أندرو ريد (43 عاماً) بشكل طبيعي، ودعا أصدقاءه وجيرانه إلى منزله لتناول العشاء ومشاهدة مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون، دون أن يدرك أي منهم أنه كان يخفي جثة فيكتوريا شيري (44 عاماً) داخل الخزانة.
واختفت فيكتوريا عن الانظار منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، وتم العثور على جثتها بعد مداهمة قامت بها الشرطة لمنزل ريد في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما نقل موقع إليت ديلي.
وذكرت صحيفة بريطانية محلية أن ريد ألقى باللوم على السيدة العجوز التي كانت تعيش قبله في المنزل، عندما تساءل البعض عن الرائح الكريهة المنبعثة من إحدى غرف النوم بالمنزل. إلا أنه اضطر للاعتراف بإخفاء الجثة أمام محكمة بولتون، في الوقت الذي لا تزال الشرطة تحقق في كيفية وفاة الضحية.
وشعر العديد من جيران ريد بالصدمة، بعد أن اكتشفوا أنه كان يحتفظ بالجثة في منزله طوال هذه المدة، وقال غلين كيروين (54 عاماً) إنه غالباً ما يتابع مباريات كرة القدم في منزل جاره، وتساءل في إحدى المرات عن الرائحة الكريهة المنبعثة من إحدى الغرف، لكن ريد قال إنها بسبب المرأة التي كانت تسكن في المنزل.
أما صدمة غاري سيلمان (37 عاماً) فكانت أكبر، حيث سبق له النوم في شقة ريد، وعلى السرير المجاور للخزانة التي احتفظ فيها بالجثة.
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