الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو: أمريكي يحصل على وجه جديد بعد محاولة انتحار فاشلة

بالفيديو: أمريكي يحصل على وجه جديد بعد محاولة انتحار فاشلة

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو: أمريكي يحصل على وجه جديد بعد محاولة انتحار فاشلة

تمكن شاب أمريكي من النظر في المرآة مجدداً، بعد أن حصل على وجه جديد من خلال سلسلة من العملية الجراحية، في أعقاب محاولة انتحار فاشلة، قبل نحو 10 سنوات.

وكان مظهر أندي ساندس (31 عاماً) قد تغير للأبد في عام 2006، عندما حاول الانتحار بإطلاق النار على وجهه، لكنه لم يفارق الحياة، وبقي مشوهاً نتيجة ذلك. وبعد نحو عقد من الزمن، بات أندي يستطيع التعرف على نفسه بالكاد عندما ينظر إلى المرآة.

وتم تركيب أنف وفم وشفتين ووجنتين وفك وحتى أسنان للمريض بعد الحصول عليها من متبرع، وعلى الرغم من أنه لا يزال غير قادر على الكلام، إلا أن أندي عبر عن سعادته بوجهه الجديد الذي أكد عبر ملاحظة كتبها في المستشفى أن النتيجة فاقت كل توقعاته، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وكان أندي قد أطلق النار من بندقية من أسفل ذقنه قبل يومين من عيد الميلاد عام 2006 عندما كان يعاني من حالة اكتئاب، وعلى الفور أدرك أنه ارتكب خطأً جسيماً، ولدى وصول رجال الشرطة راح يتوسل إليهم بأن ينقذوا حياته.

وتم نقل أندي على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُحوله الأطباء إلى عيادة مايو كلينيك التجميلية في ولاية مينيسوتا، وهناك التقى بالدكتور سمير مارديني المختص بجراحات إعادة بناء الوجه. وفي عام 2012 بدأ الدكتور مارديني برنامجاً متكاملاً لإعادة بناء وجه أندي الذي فقد جزءاً من البصر في عينه اليسرى.

وعمل الدكتور مارديني مع فريق من الأطباء لإعادة بناء عظام الفكين العلوي والسفلي لدى أندي، كما تم الحصول على العضلات والجلد لعملية البناء من فخذ وساق المريض، واستخدموا ألواح التيتانيوم والمسامير لإعادة دمج العظام.

وبعد سلسلة من العمليات الجراحية، حصل أندي على وجه جديد لا يشبه كثيراً مظهره السابق، لكنه على الأقل أصبح قادراً على النظر إلى نفسه في المرآة، والسير في الشارع والأسواق، دون أن يهرب الأطفال خوفاً من مظهره. 

مجموع المشاهدات: 8 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات