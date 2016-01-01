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بالفيديو.. سيارة مسرعة تصطدم بـ4 سيارات

بواسطة أخبارنا المغربية 11 ساعات 16 دقيقة مضت
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بالفيديو.. سيارة مسرعة تصطدم بـ4 سيارات

نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لسيارة بيجو مسرعة تصطدم بأربع سيارات توقفوا على جانبي الطريق في شارع باركروفت.

 

رصدت كاميرات المراقبة في الشارع السكني الضيق الحادث المروري، وظهرت السيارة تصطدم بأربع سيارات متوقفة، قبل أن تدور 180 درجة وتتحطم بالكامل.

 

هرع سكان المنطقة إلى مكان الحادث بعد سماع أجهزة الإنذار، ووجدوا ثلاثة أشخاص يخرجون من السيارة أحدهم يحمل كلبًا يمشون على الطريق، ولحسن الحظ، لم يقتل أحد في الحادث.

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