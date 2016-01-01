أشكال مخيفة تختبئ في هذه الصورة.. هل يمكنك رصدها؟

رسم الفنان الموهوب جيف لي جونسون صورة محيرة، تضم مجموعة من الأشكال المخيفة على غرار صور الخداع البصري.

وظهر في الصورة مقهى بسيط علي متن قطار يمتلئ بالركاب والأشكال المخيفة.

لم يوضح جيف عدد الأشكال المخيفة الموجودة في الصورة، لكن ظهر بوضوح جمجمة في القهوة، وأم مخيفة لها ذراع أخطبوط، ويد بالقرب من رجل يقرأ الجريدة، وأخطبوط خلف عاملة تقطع فطيرة.