الرئيسية | الأخـيـرة | أشكال مخيفة تختبئ في هذه الصورة.. هل يمكنك رصدها؟

أشكال مخيفة تختبئ في هذه الصورة.. هل يمكنك رصدها؟

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 51 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أشكال مخيفة تختبئ في هذه الصورة.. هل يمكنك رصدها؟

رسم الفنان الموهوب جيف لي جونسون صورة محيرة، تضم مجموعة من الأشكال المخيفة على غرار صور الخداع البصري.

 

وظهر في الصورة مقهى بسيط علي متن قطار يمتلئ بالركاب والأشكال المخيفة.

 

لم يوضح جيف عدد الأشكال المخيفة الموجودة في الصورة، لكن ظهر بوضوح جمجمة في القهوة، وأم مخيفة لها ذراع أخطبوط، ويد بالقرب من رجل يقرأ الجريدة، وأخطبوط خلف عاملة تقطع فطيرة.

مجموع المشاهدات: 1299 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات