بالفيديو.. أجمل امرأة في العالم
كشفت مجلة "بيبول" الأمريكية عن النجمة الأكثر جمالًا في العالم لعام 2017.
وقالت المجلة: "لقد مر 26 عامًا منذ أن احتلت جوليا روبرتس غلاف المجلة للمرة الأولى، كأجمل امرأة في العالم، واليوم لا تزال هي الجميلة المفضلة لدينا".
تعيش روبرتس البالغة من العمر 49 عامًا، زواجًا سعيدًا استمر مدة 14 عامًا مع المصور السينمائي داني مودر، والتوأمين هيزل وفينيوس.
يذكر أن جوليا روبرتس ظهرت في سن الـ 23 عاما، للمرة الأولى على غلاف المجلة كأجمل امرأة لعام 1991، حيث أصبحت مشهورة عندما لعبت دور البطولة في فيلم الكوميديا الرومانسية "بريتي ومان".
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