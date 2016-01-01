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بالفيديو.. لقطات مؤثرة لطفلة سورية تبتسم للكاميرا بعد نجاتها من الانفجارات

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 50 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لقطات مؤثرة لطفلة سورية تبتسم للكاميرا بعد نجاتها من الانفجارات

أشعلت لقطات مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة سورية يغطي وجهها الضمادات الطبية تبتسم للكاميرا، بعد نجاتها من تفجيرات على الحافلات في حلب.

 

بثت وكالة الأنباء العربية السورية لقطات بعد هجوم إرهابي مدمر أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وظهرت الفتاة وهى تجلس داخل مستشفى حلب تلعب بقفازات طبية، ورغم معاناتها وإصابتها ابتسمت على الفور عندما لاحظت وجود شخص يقوم بتصويرها.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، إن عدد القتلى وصل إلى 126 شخصًا على الأقل من بينهم أكثر من 60 طفلًا.

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