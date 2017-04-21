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مجلة مغربية : "بائع بيتزا " تم توشيحه بوسام ملكي علی أساس أنه طبيب بليفربول و مرشح لجائزة نوبل (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 18 ساعات 59 دقيقة مضت
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مجلة مغربية : "بائع بيتزا " تم توشيحه بوسام ملكي علی أساس أنه طبيب بليفربول و مرشح لجائزة نوبل (صورة)

أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني

فضيحة من العيار الثقيل ، كشفتها مجلة "تل كيل" (Telquel) في  عددها الاخير ، حول شاب مغربي يدعى  (محمد عزيز بيهي)، تم توشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد ، بالقصر الملكي بتطوان، شهر يوليوز سنة 2016 بمناسبة الذكرى 17 للعرش،  و ذلك على أساس أنه طبيب مغربي بالمستشفى الجامعي بليفربول و مكتشف لعلاج واعد ضد سرطان البروستات.

مجلة  "تل كيل" اتصلت بالمستشفى المذكور و كذا أكاديمية ستافروبول  الطبية ، فاتضح عدم وجود أي شخص بهذا الاسم في كشوفاتهم  ، ليتبين فيما بعد أن الشخص الذي تم تقديمه للملك على أساس أنه مرشح لجائزة نوبل في الطب ، هو مجرد عامل في  محل للاكلات السريعة بليفربول  .

و أكد مصدر لمجلة "تل كيل" أن الشاب الموشح من طرف الملك سنة 2016 ، يعمل باحدى محلات " Pizza Hut بليفربول  ، و يقطن في منزل يدخل ضمن برنامج مساكن تدعمها الدولة.

و أضافت ذات المجلة أن منشورات (محمد عزيز بيهي) العلمية توجد بالفعل و لكنها موقعة بأسماء أطباء آخرين و لم يسبق لأي وسيلة اعلام بريطانية أن تحدثت عنه .


مجموع المشاهدات: 217978 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (19 تعليق)

1 | عبد الرحيم
المشكل الحقيقي في النخبة المحيطة بالملك
عديدة هي المشاكل التي تورط فيها بعض المحيطين بالملك والمسؤولين على البروتوكول الملكي بسبب ضعف مستواهم وعدم تمكنهم من اداء الواجب كما ينبغي سيما حين يتعلق الامر بالملك اننا نتحدث عن السيادة الوطنية لايسمح بالخطا ....كدالك الامر بالنسبة للسلك الديبلوماسي والمناصب الحساسة ...الخطا فبها ممنوع او الهفوة نتمنى ان يفهم الساهرون على البروتوكول ان المغرب كاي بلد في العالم له وزن ومقام لايقبل بالاخطاء
مقبول مرفوض
76
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 10:48
2 | علوي
مافيا المغرب
هاذ شي كيبين بان المسؤولين المغاربة دون المستوى كيقدم الملك اشخاص مغلوطين وقس هادشي على مسائل اخرى لان الحساب والعقاب غايب في هاذ البلاد ما عدا على الانسان الضعيف
مقبول مرفوض
58
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 11:00
3 | fouad
viva Marruecos i viva el rey
باطما دات 3 اللهما فيه اعلاش مالو ماشي مغريبي .دابا عاد استاهل ويسام
مقبول مرفوض
68
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 11:36
4 | ش-ع
وما خفي كان اعضم واين هي المحاسبة هي حقا الامور كما شاهدتها
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 11:48
5 | Ahmed
C est faux he le connais personal meeting et c est Bien in medecin. Le problems c est que des Marocaine hasdonou 3lih we tekdbou.
مقبول مرفوض
10
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 11:48
6 | Impossible
الوقت
الوقت سيتبت الحقيقة كلام الزاءف اصبح اصبحو المغاربة محترفين فيه خسرة
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 11:48
7 | حميدات سعيد
الفراغ
هذا الفراغ في الضبط هو اهم المشاكل الذي يعاني منها البلد .
حيث يلاحظ عبر عدة اخطاء وفضاءح ان هناك استهتار وانعدام الضوابط بسبب فراغ مهول في هرم السلطة
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 12:10
8 | حسين
واش الملك لي يختار الناس لي يتوشحو ولا شكون لي يختارهم و يقدمهم للملك باش يتوشحو؟
مقبول مرفوض
12
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 12:14
9 | nabil
Bravo
. Pourquoi pas, il est 1000 fois mieux que Batma et Lamgared
مقبول مرفوض
28
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 12:36
10 | ahmed
pas vrais
totalment faux, on connait ce dr et il a bien travailler en uk comme dehors en american latin et c est un bon docteur , et les informations sur lui sont incorect et ce sont des gens hakdin qui veulent demager son nom rien de plus
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 12:56
11 |
ان كان الخبر صحيحا فالذي يتحمل المسؤولية هي وزارة الجالية
مقبول مرفوض
-2
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 01:16
12 | مغربي بالصح
إلى صاحب التعليق رقم 1
بل تبا لك لأنك لو كنت مغربيا حقا لما كتبت ما كتبت، إنما أنت أحد المندسين تنفث سمك لأنه كل ما تبقى لك ولفئتك
مقبول مرفوض
-5
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 01:38
13 | المستغربه
مافهمت والووووا
ااااش هاذشي؟؟؟؟ واضحوا لينا الامر اكثر راحنا مفهمنا والوا...واش هاذشي يمر بهاذ السهولة. ..المقال ديالكم ماواضحش فسروا لينا اكثر.. على هاذ الشخص ماعندو جواز سفر؟ ماعندو بطاقه هوية؟ ماعندو شهادات.؟ ..كيفاش طبيب مخترع يولي مستخدم بيدزا...ؤواضحوا لنا معنى قولكم....
.(و أضافت ذات المجلة أن منشورات (م.ع.ب) العلمية توجد بالفعل و لكنها موقعة بأسماء أطباء آخرين و لم يسبق لأي وسيلة اعلام بريطانية أن تحدثت عنه .)
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 01:51
14 | حنان
هههههههه
مسكين غادي يدير الوسام الملكي وغادي يمشي يفرق البيتزا ديالو وربي يعاونوا ومالوا راه حتى هو غير مغربي زعما ما عندو الحق في الوسام ويشوف سيدنا ؟ راه احسن من داك المجرد اللي فيما مشا كاي فضحنا ! والله الى عبر على بابهم ههههههههههه
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 04:06
15 | touriya
pas vrais ;;;
tout l article est basser sur des mensonges et exactement basser sur quelqu un a telefoner telquel pour donner des info incorectes alors que on sait que GMC si un medecin pour des raisons a stoper de travailler il perdt son GMC registration , 2 chose pour montrer que ce qui a telephoner a pour but de donner une vue mal sur se Dr, a qui l importe ou il vit et avc qui il vit ? tres rare non ? et la lois va dire sa dernieres paroles et ces gents vont etre punis inchallah. ?
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 06:21
16 | Ayoub
وا هيا ناري
كيضحكوني شي وحدين كيبقاو علينا بديك محيط القصر محيط القصر باش يحيدو التهمة من عاتق الملك زعما مسكين هو مفخبارو ميتعاود هو عايش فبلاد وحنا فبلاد واقيلا حتى اعفاء رئيس الحكومة بروح جافيل الدستور مشي الملك لي قام بالعملية المحيط الهادي تاني وا باراكة من الاعذار الواهية الشمش مكتغطاش بالغربال ملي ولا الديوان الملكي متحيز و كيقصف جهات و يدافع على جهات را كلشي واضح وباين
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 07:20
17 | عبدو
الناس المنظلين مكتوشحوش وخوة و المرتزق والدين لاحب لهم للوطن تجدهم ذائما في الامام وعلم هم هؤلاء من يدعون للاستعمار
مقبول مرفوض
-2
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 08:04
18 | marocain librrrre
القوالب و الكلخ في المحيط
اواشوووووووووووووووووهه لا تعليق لدي
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 08:35
19 | مواطن
نقاش باحترام
الى صاحب التعليق رقم 13
فكرك لن يصل الى الناس ما دمت تشتمهم. فلربما كان الرجل اكثر وطنية منك وانت لا تشعر. فالصمت اولى لك.
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 10:14
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

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