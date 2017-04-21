مجلة مغربية : "بائع بيتزا " تم توشيحه بوسام ملكي علی أساس أنه طبيب بليفربول و مرشح لجائزة نوبل (صورة)
أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني
فضيحة من العيار الثقيل ، كشفتها مجلة "تل كيل" (Telquel) في عددها الاخير ، حول شاب مغربي يدعى (محمد عزيز بيهي)، تم توشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد ، بالقصر الملكي بتطوان، شهر يوليوز سنة 2016 بمناسبة الذكرى 17 للعرش، و ذلك على أساس أنه طبيب مغربي بالمستشفى الجامعي بليفربول و مكتشف لعلاج واعد ضد سرطان البروستات.
مجلة "تل كيل" اتصلت بالمستشفى المذكور و كذا أكاديمية ستافروبول الطبية ، فاتضح عدم وجود أي شخص بهذا الاسم في كشوفاتهم ، ليتبين فيما بعد أن الشخص الذي تم تقديمه للملك على أساس أنه مرشح لجائزة نوبل في الطب ، هو مجرد عامل في محل للاكلات السريعة بليفربول .
و أكد مصدر لمجلة "تل كيل" أن الشاب الموشح من طرف الملك سنة 2016 ، يعمل باحدى محلات " Pizza Hut بليفربول ، و يقطن في منزل يدخل ضمن برنامج مساكن تدعمها الدولة.
و أضافت ذات المجلة أن منشورات (محمد عزيز بيهي) العلمية توجد بالفعل و لكنها موقعة بأسماء أطباء آخرين و لم يسبق لأي وسيلة اعلام بريطانية أن تحدثت عنه .
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مجلة مغربية : "بائع بيتزا " تم توشيحه بوسام ملكي علی أساس أنه طبيب بليفربول و مرشح لجائزة نوبل (صورة)
أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني فضيحة من العيار الثقيل ، كشفتها مجلة "تل كيل" (Telquel) في عددها الاخير ، حول شاب مغربي يدعى (محمد عزيز بيهي)، ... تفاصيل أكثر
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عدد التعليقات (19 تعليق)
حيث يلاحظ عبر عدة اخطاء وفضاءح ان هناك استهتار وانعدام الضوابط بسبب فراغ مهول في هرم السلطة
.(و أضافت ذات المجلة أن منشورات (م.ع.ب) العلمية توجد بالفعل و لكنها موقعة بأسماء أطباء آخرين و لم يسبق لأي وسيلة اعلام بريطانية أن تحدثت عنه .)
فكرك لن يصل الى الناس ما دمت تشتمهم. فلربما كان الرجل اكثر وطنية منك وانت لا تشعر. فالصمت اولى لك.
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