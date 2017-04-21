مجلة مغربية : "بائع بيتزا " تم توشيحه بوسام ملكي علی أساس أنه طبيب بليفربول و مرشح لجائزة نوبل (صورة)

أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني

فضيحة من العيار الثقيل ، كشفتها مجلة "تل كيل" (Telquel) في عددها الاخير ، حول شاب مغربي يدعى (محمد عزيز بيهي)، تم توشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد ، بالقصر الملكي بتطوان، شهر يوليوز سنة 2016 بمناسبة الذكرى 17 للعرش، و ذلك على أساس أنه طبيب مغربي بالمستشفى الجامعي بليفربول و مكتشف لعلاج واعد ضد سرطان البروستات.

مجلة "تل كيل" اتصلت بالمستشفى المذكور و كذا أكاديمية ستافروبول الطبية ، فاتضح عدم وجود أي شخص بهذا الاسم في كشوفاتهم ، ليتبين فيما بعد أن الشخص الذي تم تقديمه للملك على أساس أنه مرشح لجائزة نوبل في الطب ، هو مجرد عامل في محل للاكلات السريعة بليفربول .

و أكد مصدر لمجلة "تل كيل" أن الشاب الموشح من طرف الملك سنة 2016 ، يعمل باحدى محلات " Pizza Hut بليفربول ، و يقطن في منزل يدخل ضمن برنامج مساكن تدعمها الدولة.

و أضافت ذات المجلة أن منشورات (محمد عزيز بيهي) العلمية توجد بالفعل و لكنها موقعة بأسماء أطباء آخرين و لم يسبق لأي وسيلة اعلام بريطانية أن تحدثت عنه .