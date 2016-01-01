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بالفيديو.. سقوط شاب من أعلى جبل بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 48 دقيقة مضت
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بالفيديو.. سقوط شاب من أعلى جبل بالمغرب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادما يرصد لحظة سقوط شاب من أعلى جبل مرتفع في منطقة وريكا بمراكش في المغرب.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، شاب يحاول النزول من أعلى جبل وبعد أن تمكن من النزول حتى المنتصف اختل توازنه وسقط بقوة على الأرض من مكان مرتفع، ولم يذكر ناشر الفيديو أي معلومات عن الشاب وماذا حدث له بعد السقوط.

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