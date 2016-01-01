بالفيديو.. مشهد مؤثر لزوجين يتبادلان قبلتهما الأخيرة قبل دهسهما بسيارة
نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لزوجين يتبادلان قبلتهما الأخيرة في منتصف الشارع قبل أن يصطدم بهما سائق في حالة سكر.
وقع الحادث في مدينة هيز بمقاطعة شندونج بشرق الصين، وأسفر عن مقتل أحد الزوجين.
وظهرت امرأة في الفيديو تودع رجلا، لكنه تبعها ليقبلها في منتصف الطريق، ولسوء الحظ اتجهت سيارة مسرعة نحو الزوجين واصطدمت بهما، وجعلتهما يطيران في الهواء.
وذكرت التقارير المحلية أن السائق استمر في قيادة سيارته إلى أن ضبطته السلطات بعد ساعات، وتم نقل الزوجان إلى المستشفى على يد المسعفين.
وأضافت أن أحدهما توفي بعد أن فشلت محاولات إحيائه، ولم يعرف ما إذا كان الرجل أو المرأة على قيد الحياة.
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