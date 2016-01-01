بالفيديو.. رجل أعمال سعودي ملياردير يتزوج فتاة مغربية في حفل زفاف أسطوري
احتفل رجل الأعمال السعودي عبداللطيف الجديعي صاحب توكيل محال "mango" بحفل زفاف أسطوري بالمغرب بزواجه من فتاة مغربية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء الحفل الصاخب موضحين أن العروس تدعي فاطمة الزهراء ابنة رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش وهو أحد أثرياء المغرب.
وأقيم الحفل في المركز التجاري الضخم "موروكومول" الذي تديره والدة العروس بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضح المغردون أن تكلفة الحفل وصلت لـ5 ملايين ريـال تقريبا.
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