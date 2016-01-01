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بالفيديو.. رد فعل أب شاهد ابنته تمشي لأول مرة

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 14 دقيقة مضت
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بالفيديو.. رد فعل أب شاهد ابنته تمشي لأول مرة

عاش أب حالة من الفرحة والسعادة عندما رأى ابنته الصغيرة تمشي لأول مرة.

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأب وهو يساعد ابنته الصغيرة على النهوض وعندما تركها بدأت تمشي بمفردها، وبدت على الأب علامات السعادة وسط ضحكات وفرحة والدتها هي الأخرى؛ حيث قام الأب باحتضان وتقبيل طفلته.

 
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