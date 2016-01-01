بالفيديو.. لحظة اعتداء سعودي على زوجته بالضرب في الشارع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادما يرصد لحظة اعتداء مواطن سعودي على زوجته بالضرب بطريقة بشعة في الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، الزوج وهو يعتدي على زوجته بالضرب، وراح يركلها عدة مرات ودفعها داخل السيارة وسط صراخها، حيث حاول أحد المارة التدخل لفض الشجار لكن رفض كل من الزوجة والمواطن، واستقلا سيارتهما ورحلا عن المكان.