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بالفيديو.. لحظة جر سائق شاحنة ضخمة سيارة اصطدم بها على طريق سريع.

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 46 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة جر سائق شاحنة ضخمة سيارة اصطدم بها على طريق سريع.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة جر سائق شاحنة سيارة اصطدمت به مسافة طويلة.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص من كاميرا جواله، الشاحنة الضخمة وهي تجر السيارة على الطريق السريع، حيث راح سائق السيارة يصرخ على سائق الشاحنة ليتوقف، وبعد أن تمكن السائقون من توقف سائق الشاحنة نزل قائد السيارة الذي راح الدخان يتصاعد منها.

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