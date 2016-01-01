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بالفيديو.. معاملة غير آدمية لعامل بالسعودية تثير ضجة على مواقع التواصل.

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 38 دقيقة مضت
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بالفيديو.. معاملة غير آدمية لعامل بالسعودية تثير ضجة على مواقع التواصل.

أثار مقطع فيديو يرصد إهانة أحد العامل بإحدى الدول الخليجية يرجح أنها السعودية، غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "صدى" على "يوتيوب"، سيارة نقل محملة بالكراتين ويجلس العامل فوقها حتى لا تطير، ما أثار استياء الكثيرين من المعاملة غير الآدمية بحق العامل، ولم يتم تحديد المكان.

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