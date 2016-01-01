مجلة "تيل كيل" تنشر توضيحات بخصوص خبر "عامل البيتزا الذي نال وساما ملكيا بصفة طبيب "

اخبارنا المغربية :

نشرت مجلة "تيل كيل "، مساء السبت، توضيحات على موقعها الالكتروني بخصوص الخبر الذي نشرته في عددها لنهاية الاسبوع، حول طبيب مغربي يدعى (محمد عزيز بيهي)، تم توشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد ، شهر يوليوز سنة 2016 بمناسبة الذكرى 17 للعرش، و ذلك على أساس أنه طبيب مغربي بالمستشفى الجامعي بليفربول و مكتشف لعلاج واعد ضد سرطان البروستات، حيث زعمت المجلة انه يعمل في احدى محلات "بيتزا هات" بمدينة ليفربول، مؤكدة انها اتصلت بالمستشفى المذكور و كذا أكاديمية ستافروبول الطبية ، فاتضح عدم وجود أي شخص بهذا الاسم في كشوفاتهم .

المجلة الناطقة بالفرنسية في مقال توضيحي ، اكدت انها توصلت من الطبيب المغربي بنسخة من دبلوم روسي في الطب ، و شواهد تثبت مزاولته مهنة طبيب مختص في المسالك البولية بمستشفى ستارافوبول بروسيا .

و فيما يخص خبر عمله في محل للبيتزا ، نقلت المجلة عن مصدر مقرب من الطبيب المذكور ، انه ربما كان يمارس مجموعة من المهن في بداياته ببلاد المهجر من ضمنها "عامل بيتزا".