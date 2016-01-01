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شقيقتان توأم ملتصقتان منذ الولادة ترفضان الانفصال

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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شقيقتان توأم ملتصقتان منذ الولادة ترفضان الانفصال

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية قصة مؤثرة لشقيتين توأم تعيشان ملتصقتين منذ الولادة، وترفضان الخضوع لعملية جراحية لفصلهما، على الرغم من بلوغهما السادسة عشرة من العمر.

وكان الأطباء يتوقعون بقاء كل من لوبيتا وكارمن أندريد (16 عاماً) على قيد الحياة لمدة 3 أيام فقط بعد الولادة، لكن الفتاتين تجاوزتا جميع الصعوبات، وتمكنتا من كسر التوقعات، لتبقيا على قيد الحياة حتى اليوم، على الرغم من أن التوائم الملتصقين عادة ما يفارقون الحياة بعد أيام قليلة.

وتعلمت الشقيقتان التوأم وهما من ميلفورد بولاية كونيتكيت الأمريكية مشاركة كل شيء في حياتهما، حيث تجتمعان على طول الجدار الصدري وصولاً إلى الحوض، وتملك كل منهما ذراعان، وساق واحدة، حيث تسيطر كارمن على الساق اليمنى ولوبيتا على اليسرى.

وعندما بدأ الحديث عن فصلهما بعملية جراحية، سألت الفتاتان والدتهما: "لماذا تريدون أن تقسمونا من المنتصف؟"

وتصنف حالة كارمن لوبيتا ضمن ما يعرف باسم "أومفالوباغوس" والتي تشكل نحو 10% فقط من حالات التوائم الملتصقة، ومع تقدمهما في السن، يتوقع الأطباء ظهور العديد من المشاكل الصحية التي تجعل حياتهما في خطر.

وعندما كانت الشقيقتان صغيرتين أمضيتا سنوات في العلاج الطبيعي لتعلم الجلوس والعمل معاً على استخدام ساقيهما، ولدى بلوغهما عامهما الرابع، خطت الشقيقتان خطواتهما الأولى سوياً. وكان الاطباء يخططون لإجراء عمل جراحي لفصلهما في وقت مبكر من طفولتهما، لكن اشتراكهما في العديد من الاجهزة الحيوية حال دون ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، تعتقد الشقيقتان أن بإمكانهما التمتع بحياة سعيدة وهما على هذه الشاكلة، حيث تعاونتا على تعلم العديد من المهارات سوياً، مما جعلهما غير راغبات بالانفصال عن بعضهما إلى أن يفرق الموت بينهما.

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