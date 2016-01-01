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زوجان يلقيان ابنهما من نافذة شقتهما لإنقاذه من حريق

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 37 دقيقة مضت
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زوجان يلقيان ابنهما من نافذة شقتهما لإنقاذه من حريق

ألقى زوجان إيطاليان ابنهما الذي يبلغ سبع سنوات من نافذة المنزل في محاولة يائسة لإنقاذه من حريق، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة.

ونقلت وكالة الانباء الإيطالية "أنسا" عن الإدارة المحلية للإطفاء قولها، إن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة صباحاً في بلدة كاسيلا، على ضواحي ميناء جنوة الرئيسي شمال غرب إيطاليا.

ونقل الصبي إلى المستشفى في حالة حرجة، لإسعافه منإصابات خطيرة في الرأس وأعراض استنشاق الدخان. وتعرّض والداه أيضاً لإصابات، عندما قفزا من ارتفاع حوالي خمسة أمتار، من شقتهما في الطابق الثاني.

وتعرض الأب اليسيو فرايتا لكسر في العظام، بينما تعرضت الأم فينسينزا سانسون لإصابات أقل خطورة، حيث سقطت على أسلاك نشر الغسيل. ونقل الاثنان أيضاً إلى المستشفى. ويشتبه رجال الإطفاء في أن الحريق اندلع بسبب موقد يعمل بالأخشاب.

ونقلت صحيفة "إل سيكولو إكس.آي.إكس" المحلية عن أحد الجيران قوله، إنها كانت ليلة باردة، حيث زادت درجات الحرارة عن الصفر بقليل. ولم تكن الشقق الأخرى في المبنى مأهولة بالسكان.

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