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بالفيديو.. عروسان مغربيان يحتفلان بزفافهما برقصة مجنونة

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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بالفيديو.. عروسان مغربيان يحتفلان بزفافهما برقصة مجنونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسين مغربيين يحتفلان بزواجهما من خلال رقصة غريبة قاما بأدائها وسط حشد من أقاربهما وأصدقائهما.

 

وحازت الرقصة على إعجاب الموجودين، وتفاعلوا معها من خلال إطلاق صيحات تشجيعية، أثارت حماس العروسين اللذان أنهياها بعناق بينهما.

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