بالفيديو.. إنقاذ عجوز صينية حاولت دخول شقتها من النافذة

أنقذ رجال الإطفاء حياة امرأة، تبلغ من العمر 63 عاما، عندما حوصرت خارج باب شقتها، واضطرت للدخول من النافذة.

أظهر مقطع فيديو سيدة تعيش في ليوتشو، وهي تتشبث ببعض الحبال، التي اقترضتها من موقع بناء، وتحاول الوصول إلى نافذة شقتها، بينما ظهر رجل إنقاذ، وهو يتدلى في الهواء، ويساعد السيدة في التسلق للدخول إلى النافذة.

وقالت السيدة للشرطة: إن رياحا قوية أغلقت باب شقتها، عندما كانت في الخارج، ولم يكن لديها مال كاف أو مفتاح؛ لذلك اقترضت الحبال وقررت تسلق المبنى، لكن المحاولة فشلت، عندما كادت أن تصل للنافذة، وبقيت محاصرة على تكييف.