بالفيديو.. كلب يتعرض لمفاجأة صادمة أثناء مهاجمته لسرب بط
تعرض كلب لمفاجأة صادمة أثناء مهاجمته لسرب بط كان يسبح داخل بحيرة مياه آسنة.
وظن الكلب أن الطريق ممهدا أمامه للوصول إلى البط بعد أن غطت الطحالب الخضراء سطح البحيرة بالكامل وحولتها إلى ما يشبه بساط أخضر عشبي على اليابس، ليكتشف الكلب حقيقته ولكن بعد فوات الأوان.
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