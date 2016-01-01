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بالفيديو.. لقطات مرعبة لسمكة تبتلع أخرى ويتضاعف حجمها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. لقطات مرعبة لسمكة تبتلع أخرى ويتضاعف حجمها

تضاعف حجم سمكة سلور أو المعروفة بـ"القرموط" بعد ابتلاع سمكة أخرى في نفس حجمها تقريبًا.

 

نشر رجل صيني عبر موقع يوتيوب لقطات غريبة لسمكة بيضاء تسبح بالقرب من سمكة سوداء غير مدركة الخطر الذي سيلاحقها.

 

بعد ثوانِ، هاجمت سمكة السلور فريستها بسرعة وتمكنت من السيطرة عليها بإحكام، حيث بدأت في ابتلاعها ببطء حتى اختفت بالكامل، وأدى ذلك إلى زيادة حجم سمكة السلور الضعف تقريبًا.

 

تم نشر اللقطات منذ عامين، لكنها حققت انتشارًا واسعًا مؤخرًا وشاهدها أكثر من 355 ألف شخص.

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