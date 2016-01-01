بالفيديو.. رسالة مؤثر من عروس هندية قبل انتحارها

لقيت عروس هندية حتفها، بعد أن أقدمت على الانتحار بعد زواجها بـ3 أشهر، تاركة رسالة مصورة ذكرت فيها الأسباب التي دفعتها للانتحار.

عثر على الفتاة أنجوم فايزان "20 عامًا" وتقطن في مدينة "ماهاراشترا" الهندية، مشنوقة في حمام منزلها، وبعد تفتيش المنزل عثر أهلها على رسالة فيديو كشفت أن سبب انتحارها هو معاملة زوجها وأسرته السيئة لها، وطلبت من والدتها أن تسامحها.

وقالت "فايزان" في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي: إن زوجها وأسرته يعاملونها بطريقة سيئة والأخير يعتدي عليها دائمًا ويطردها خارج المنزل، ويعايرها بسبب المهر الذي حصل عليه والدها ويطالبها باسترجاعه.

وأضافت: إنها تعرضت للتعذيب من قبل زوجها الذي يدعى عرفان ويعمل بائعا، ودعت الله أن يرعى والدتها، وأن يغفر لها ما ستفعله.

وفي اليوم الذي انتحرت فيه فايزان كانت تشاجرت مع زوجها وطردها خارج المنزل، ولكن والديها أقنعاها بالعودة إلى منزل زوجها.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في القضية، بعدما اتهم الأب زوج ابنته الراحلة وعائلته بتعريض ابنته للتعذيب الجسدي والتسبب في مقتلها، وتم القبض على الزوج للتحقيق معه.