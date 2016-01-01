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مؤثر : داعية سعودي ينشر شريط فيديو لسائق " طاكسي " تركي أبكى الجميع و هذا هو السبب ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مؤثر : داعية سعودي ينشر شريط فيديو لسائق " طاكسي " تركي أبكى الجميع و هذا هو السبب ( الفيديو )

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

حصد شريط فيديو نشره أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة القصيم السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد عبر حسابه الخاص على " التويتر "، نسبة مشاهدة عالية جدا، علاوة على تحقيقه تفاعلا واسعا، ويتضمن الشريط محادثة خاصة للشيخ عبد العزيز مع سائق سيارة أجرة تركي أثناء زيارته لمدينة إسطنبول،  بكى خلالها سائق الطاكسي بحرقة على مأساة المسلمين في سوريا والعراق وميانمار وغيرها من البلدان المسلمة. 

وقال الشيخ عبدالعزيز في تغريدة علق من خلالها على هذا المشهد المؤثر :" اليوم في اسطنبول ،بحثت عن سيارة أجرة، فوقفت لي سيارة عادية، صاحبها حدثني عن تفرق المسلمين وأثر الأخوة وهو يبكي.

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