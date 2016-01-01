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دب يلتهم يد طفل فلسطيني في حديقة الحيوانات

بواسطة دويتشه فيله ساعة واحدة مضت
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دب يلتهم يد طفل فلسطيني في حديقة الحيوانات

كدت الشرطة الفلسطينية أن دباً التهم يد طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسعة أعوام عندما حاول إطعامه خلال رحلة مدرسية لحديقة حيوان في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء (25 نيسان/ أبريل 2017).

وقالت الشرطة إن الصبي اقترب من قفص الدب ليقدم له طعاماً وإن الدب انقض على يده وقضمها من المرفق، وأكل الدب اليد. ونقل الصبي إلى مستشفى محلي للعلاج.

وبعد الواقعة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، تعليق الرحلات المدرسية إلى الحديقة بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ تدابير السلامة العامة فيها.

 

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