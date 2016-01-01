بالفيديو.. شاهد ماذا فعل المارة مع لص يسرق فتاة

وقع لص في شر أعماله بعد ما ضبطه عدد من المارة متلبسا بسرقة هاتف محمول من جيب فتاة أثناء انشغالها بالشراء من أحد المحال التجارية.

وظهر اللص وهو يقف خلف الفتاة ويستل الهاتف منها بهدوء، فما كان من الشاب الذي شاهده إلا أن طوقه بيده من عنقه لينضم إليه عدد آخر من المارة.