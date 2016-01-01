بالفيديو.. عريس عربي يتزوج فتاتين ويقيم لهما حفل زفاف واحد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس سوداني تزوج من فتاتين وأقام لهما حفل زفاف واحد ظهر خلاله وهو يتوسطهما خلال الزفة.

وفي الوقت الذي بدت فيه إحدى العروستين سعيدة، ظهرت الأخرى وقد بدا على وجهها الضيق، فيما لم يذكر ناشر الفيديو معلومات تفصيلية عن هذا الحدث.