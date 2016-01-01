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بالفيديو.. مراسل نشرة جوية يتعرض لصاعقة برق في بث مباشر

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 2 دقيقة مضت
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بالفيديو.. مراسل نشرة جوية يتعرض لصاعقة برق في بث مباشر

نشرت إحدى القنوات الصينية عبر موقع يوتيوب، لقطات مروعة لمراسل نشرة جوية يتعرض للصعق من قبل برق أثناء القيام بعمله.

 

ظهر المراسل الصيني ينقل على الهواء مباشرة حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، ولسوء حظه، تعرض للضرب من البرق خلال عاصفة جوية مروعة بسبب حمله مظلة بين يديه.

 

وأفادت التقارير المحلية أن المراسل نجا من الموت بأعجوبة، بعد أن ألقى المظلة من يده دون إصابات.

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