حسن الخاتمة : مقرئ شهير يسلم الروح إلى ربه و هو يرتل القرآن الكريم ( الفيديو)
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في مشهد مؤثر جدا ، شاءت الأقدار الإلهية أن يسلم الشيخ جعفر عبد الرحمن ، أحد أشهر مرتلي القرآن الكريم بإندونيسيا ، الروح إلى بارئها، و هو يرتل ما تيسر من سورة " الملك " أمام حشد كبير ممن حضور هذا اللقاء، في مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي.
ويظهر شريط الفيديو الذي جرى تداوله صبيحة هذا اليوم على نطاق واسع ، القارئ الشيخ جعفر عبد الرحمن ، و هو يتلو القرآن الكريم ، قبل أن يتداركه الموت و هو يرتل مطلع سورة " الملك " : ” تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)” ، وشرع في قراءة الأية ” الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3)” ، حيث أصيب عقبها بوعكة صحية مفاجئة كما ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولا ، ليسلم الروح بعد ذلك إلى بارئها، في مشهد مؤثر، تفاعل معه العالم.
شاشة أخبارنا
خبر سار لمغاربة الخارج بخصوص سعر صرف اليورو
يتجه الأورو صوب أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الاثنين بعدما حقق أعلى مكاسبه اليومية منذ يونيو الماضي، مع تنامي الثقة في أن ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟