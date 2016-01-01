حسن الخاتمة : مقرئ شهير يسلم الروح إلى ربه و هو يرتل القرآن الكريم ( الفيديو)

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في مشهد مؤثر جدا ، شاءت الأقدار الإلهية أن يسلم الشيخ جعفر عبد الرحمن ، أحد أشهر مرتلي القرآن الكريم بإندونيسيا ، الروح إلى بارئها، و هو يرتل ما تيسر من سورة " الملك " أمام حشد كبير ممن حضور هذا اللقاء، في مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي.

ويظهر شريط الفيديو الذي جرى تداوله صبيحة هذا اليوم على نطاق واسع ، القارئ الشيخ جعفر عبد الرحمن ، و هو يتلو القرآن الكريم ، قبل أن يتداركه الموت و هو يرتل مطلع سورة " الملك " : ” تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)” ، وشرع في قراءة الأية ” الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3)” ، حيث أصيب عقبها بوعكة صحية مفاجئة كما ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولا ، ليسلم الروح بعد ذلك إلى بارئها، في مشهد مؤثر، تفاعل معه العالم.