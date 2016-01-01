بالفيديو.. عريس لا يتمالك دموعه لدى رؤيته عروسه بفستان الزفاف
بواسطة ساعة واحدة مضت
لم يصدق عريس تحقيق حلم حياته بالزواج من الفتاة التي يحبها لتغلبه دموعه وتنهمر بمجرد رؤيته لها عقب انتهائها من زينتها وارتدائها لفستان الزفاف.
وكان العريس يتمتم مع نفسه بكلمات هامسة ولم ينتبه لوجود العروس خلفه، فما كان منها إلا أن نبهته لوجودها فاغرقت عيناه بالدموع، لتلحق به العروس وتبكي هي الأخرى.
شاشة أخبارنا
حسن الخاتمة : مقرئ شهير يسلم الروح إلى ربه و هو يرتل القرآن الكريم ( الفيديو)
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في مشهد مؤثر جدا ، شاءت الأقدار الإلهية أن يسلم الشيخ جعفر عبد الرحمن ، أحد أشهر مرتلي القرآن الكريم بإندونيسيا ... تفاصيل أكثر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟