بالفيديو.. عريس لا يتمالك دموعه لدى رؤيته عروسه بفستان الزفاف

لم يصدق عريس تحقيق حلم حياته بالزواج من الفتاة التي يحبها لتغلبه دموعه وتنهمر بمجرد رؤيته لها عقب انتهائها من زينتها وارتدائها لفستان الزفاف.

وكان العريس يتمتم مع نفسه بكلمات هامسة ولم ينتبه لوجود العروس خلفه، فما كان منها إلا أن نبهته لوجودها فاغرقت عيناه بالدموع، لتلحق به العروس وتبكي هي الأخرى.