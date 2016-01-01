شاهد.. سمكة قرش حامل تتغذى على جثة حوت ضخم لمدة 17 ساعة

نشر موقع ذا صن لقطات غريبة لسمكة قرش أبيض تمزق بأنيابها جثة حوت أحدب ضخم طوله أكثر من 16 مترا قبل أن تسبح في حالة تخمة.

رصد المشهد المخيف كيث بو على بعد 14 ميلا من دانا بوينت في كاليفورنيا، وقال إن القرش الأبيض ظهر ليلة الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء وبقي يتناول كل 15 دقيقة من الجثة ويغادر ثم يعود لتناول الطعام حتى ظهر يوم السبت.

ويعتقد كيث أن سمكة القرش كانت حاملا، وغادرت المكان وهي تعوم رأسا على عقب وكأنها في حالة سكر.