بالفيديو.. فتيات تايلانديات يلقن ثلاثة شباب خليجيين «علقة ساخنة»
بواسطة ساعة واحدة مضت
لقنت مجموعة من الفتيات التايلانديات ثلاثة شباب خليجيين علقة ساخنة في الشارع.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر عدد كبير من الفتيات في أحد الشوارع، ومحاصرة ثلاثة شباب زعم متداولي الفيديو أنهم كويتيون، وتلقينهم علقة ساخنة على يد فتيات تايلانديات، ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل عن سبب الاعتداء ولا مكان الواقعة.
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