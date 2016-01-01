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سروال جينز ملطخ بالوحل بسعر 425 دولاراً

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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سروال جينز ملطخ بالوحل بسعر 425 دولاراً

تعرضت شركة "نوردستروم" للأزياء إلى الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طرحت مؤخراً سروال جينز ملطخ ببقع من الوحل المزيف، وبسعر وصل إلى 425 دولاراَ.

وأرادت شركة نوردستروم الأمريكية أن تطرح مفهوماً جديداً لسراويل الجينز، والتي يظهر مرتديها وكأنه قد انتهى للتو من أعماله في المزرعة، أو سقط في بركة من الوحل، لكن الشركة تقول إن هذا المنتج الجديد خاص بالأشخاص الذين لا يشعرون بالقلق من احتمال اتساخ ملابسهم، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتصف نوردستروم سروال الجينز الملطخ بالوحل بأنه يجسد العمل الشاق لبعض العاملين في أمريكا، ومن المفارقات أنه مصنوع في البرتغال، من قبل شركة تدعى بربس، وهي متخصصة في تصنيع ملابس الجينز المليئة بالثقوب والملطخة.

وبعد انتشار صور التصميم الجديد لسروال الجينز الملطخ بالوحل على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات التي تراوحت بين المديح والذم والسخرية، حيث قال أحد المعلقين: "هذا السروال الجديد لا يمت للموضة بصلة، فهو على ما يبدو مخصص للأثرياء الذين لا يقدرون المعنى الحقيقي للعمل".

وعلق آخر بالقول: "أحب أن أظهر وكأنني انتهيت للتو من العمل في المزرعة وإطعام الحيوانات، وأعتبر هذا السروال أفضل ما تم تصميمه حتى الآن".

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