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هدشي بزاف : الملك محمد السادس لرعاياه بميامي " غير بشويا " ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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هدشي بزاف : الملك محمد السادس لرعاياه بميامي " غير بشويا " ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول نشطاء بالفيسبوك ، شريط جديد للملك محمد السادس بولاية ميامي الأمريكية ، حيث كان في استقباله أمام مقر إقامته عشرات من أفراد الجالية المغربية ، الذين ألحوا على التقاط صور للذكرى مع جلالته ، لكن المؤسف حسب التعليقات الواردة على الفيديو ، هي الطريقة التي تعامل بها أفراد الجالية مع الملك ، حيث الفوضى والصراخ و التدافع، بل الأدهى من هذا و ذاك أن أحدهم تطاول على الملك و قام بوضع رسالة في جيبه مباشرة ، ما اضطر الملك إلى التدخل قائلا " غير بشويا " .

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس يقضي حاليا عطلة خاصة بولاية ميامي الأمريكية ، قادما إليها من كوبا ، و منذ وصوله إلى ميامي و العشرات من المهاجرين المغاربة يتربصون به في كل مكان .

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